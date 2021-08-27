Задождит и затуманит: Украину накроет мощный шторм

В Украине объявлен I уровень опасности.
В Украине в субботу, 28 августа, ухудшится погода. Синоптики прогнозируют опасные метеорологические явления. В связи с этим в стране объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает Укргидрометцентр, во многих областях ожидаются дожди и туман.
"28 августа ночью в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительный дождь", - указано в сообщении.
Кроме того, синоптики прогнозируют, ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман из-за которого видимость будет 200-500 м.
Объявлен I уровень опасности.
Между тем, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду на выходные. По ее данным, температура воздуха 28 августа будет в пределах +20...+26 градусов, на западе +18...+22 градуса, в восточных областях, южной части, в Днепре с районами будет +25...+30 градусов.
"Ближайшей ночью дожди пройдут на Волыни, Ривненщине, Житомирщине, Тернопольщине, в Хмельницкой и Черновицкой областях", - написала Диденко. Также она добавила, что днем в субботу существенные осадки по всей территории Украины маловероятны.
А вот в воскресенье дожди ожидаются в западных, северных и части центральных областей. Температура воздуха будет разной на всей территории страны: жара на востоке, юге, в центре, а прохлада - на западе. В северных областях прогнозируется +25...+28 градусов.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В сентябре 2021 года в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что также в пределах климатической нормы.
- Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду стоит ожидать осенью. По его словам, осень 2021 будет дождливой и холодной.
- Погода в Украине зимой 2021-2022, прогнозирует Горбань. По его словам, будет и оттепель, и потепления. Однако, по его прогнозу, нас ждут ледяные дожди, сильные морозы и возможны даже снежные бураны.