Загадочная смерть подростков: на Луганщине нашли мертвыми школьницу и молодого парня

Погибшими являются 14-летняя ученица одной из школ города и 19-летний парень.
В Луганской области полиция устанавливает обстоятельства гибели парня и несовершеннолетней девушки в городе Новодружеск.
Как сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай, полицейскими установлено, что погибшими являются 14-летняя ученица одной из школ города и 19-летний парень.
"Сегодня, 18 февраля, в полицию г. Лисичанск поступило сообщение об обнаружении двух тел у дома по ул. Грушевского г. Новодружеск. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты криминалисты, кинологи, сотрудники ювенальной превенции, устанавливающие все обстоятельства события", - говорится в сообщении.
Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Установление обстоятельств происшествия находится на контроле начальника ГУНП в Луганской области.
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Напомним, ранее в Рубежном Луганской области был обнаружен убитым сотрудник патрульной полиции.
Тело правоохранителя со следами насильственной смерти было найдено на территории административного здания.
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