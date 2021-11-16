Убили и забрали оружие: на Луганщине жестоко расправились с полицейским

Полицейского убили в Луганской области / УНИАН

В Рубежном Луганской области во вторник, 16 ноября, был обнаружен убитым сотрудник патрульной полиции.

Тело правоохранителя со следами насильственной смерти было найдено на территории административного здания, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

"На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует", - указывается в сообщении.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа ГУ Национальной полиции, Государственное бюро расследований, а также сотрудники Управления Патрульной полиции и внутренней безопасности полиции.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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На территории города введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.

Подробности гибели копа

Как стало известно ТСН из собственных источников, патрульного застрелили. Пуля пришлась в область шеи. Сейчас экспертиза устанавливает, был ли выстрел сделан из табельного оружия патрульного или другого оружия. Время смерти правоохранителя пока неизвестно.

24-летний Александр Фахруддинов служил в патрульной полиции с 2017 года.

В Рубежном Луганской области при исполнении служебных обязанностей погиб 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов. Он находился в админпостройке на дежурстве, сообщает Сегодня.

Известно, что патрульный полицейский был убит в здании, где вскоре планировали разместить управление полиции.

"Насколько понятно, в здании проходил ремонт, подготовительные работы. Полицейский охранял его и, соответственно, находился на службе один. Сейчас идут усиленные поиски нападающего", — сообщили источники в полиции.

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Напомним, в Луганской области в городе Рубежное 17-летний юноша открыл стрельбу из ружья по компании подростков и ранил 13-летнего парня.

Подростка с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов госпитализировали в Лисичанскую детскую больницу.

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