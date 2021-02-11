Закарпатье стремительно уходит под воду: люди "тонут" вместе с авто

На Закарпатье село затопило водой / pershij.com.ua

В Закарпатской области начинается наводнение из-за большого количества осадков. Как сообщают спасатели, сильные дожди привели к тому, что образовался высокий уровень воды в реках, поэтому есть угроза паводка.

По сообщению ГСЧС, в любой момент может подтопить международную трассу (М-06 Киев-Чоп).

Кроме того, уровень воды на пяти реках пересек первую границу защиты.

Паводковая волна идет по реке Тиса, уровень воды в районе города Чоп достигает 5 метров.

Река Латорица в районе Чопа достигла уровня 6,88 метра.

Уровень воды в реке Боржава в районе села Долгое поднялся до 2,57 метра.

Первую границу защиты пересекли реки Перья и Турья.

При этом в Мукачевском районе Закарпатья село Великие Лучки уже ушло под воду.

Как сообщает Перший.com.ua, с утра 11 февраля улицы села покрылись водой, ее так много, что транспортные средства с трудом могут передвигаться. Пешеходы местами пройти не могут совсем.

11 февраля температура воздуха в регионе резко понизилась и многодневный дождь сменился снегом.

Пресс-секретарь закарпатского управления ГСЧС Наталья Батыр заявила, что в настоящее время нет угрозы подтопления населенных пунктов.

"Продолжается выход рек, ожидаем согласно прогнозу подтопление местной дороги Комяты – Шаланки в Виноградовском районе. Если начнется также подтопление населенных пунктов, то будем реагировать", - заявила спикер ГСЧС.

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По ее словам, накануне спасатели совместно с работниками водного хозяйства области откачивали воду из каналов в селе Ольховка. Также спасатели откачивают воду в Ужгородском и Виноградовском районе.

По прогнозу синоптиков, 12 февраля будет значительно снижение температуры в Закарпатской области. Ночью ожидается до 8-12, днем до 5-10° мороза, на высокогорье в течение суток до 18-21° мороза.

Такие погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов, нарушения, а на отдельных участках горных дорог — прекращение движения автотранспорта.

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