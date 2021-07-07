Заморившая сына голодом горе-мать избежала пожизненного и может выйти на свободу

Владислава Трохимчук в зале суда / Скриншот

В Киеве Владиславу Трохимчук, которая заморила голодом своего маленького сына, приговорили к 12 годам лишения свободы.

О новом приговоре сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Подсудимую признали виновной в умышленном убийстве малолетнего ребенка.

Она находится в СИЗО с декабря 2016 года — почти пять лет, которые должны засчитать за 10. Таким образом, Владислава может выйти из тюрьмы в 2023 году.

По данным следствия, в 2016 году уроженка Николаевской области Владислава Трохимчук на 11 дней (сначала говорилось о 9-ти днях) оставила в столичной квартире годовалого сына и двухлетнюю дочь, а сам пошла к любовнику на Березняках. Когда же она вернулась домой — мальчик был уже мертв, а девочка находилась без сознания.

Отметим, что в августе 2019 года Голосеевский суд Киева приговорил ее к 8 годам лишения свободы по статье об оставлении в опасности. Прокуратура не согласилась с таким решением, подала апелляцию и потребовала для девушки пожизненного лишения свободы за убийство ребенка. В декабре того же года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу, отменил приговор и постановил заново рассмотреть дело в Голосеевском районе, но с другим составом суда.

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Добавим, что пока велось расследование, Владислава Трохимчук провела в СИЗО более четырех лет, а по "закону Савченко" может выйти на свободу уже через 2-3 года.

Напомним, в начале декабря 2016 года уроженка Николаевской области на 9 дней оставила в квартире в Киеве без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вследствие этого мальчик умер, а девочка в бессознательном состоянии была госпитализирована в больницу.

Женщине предъявили подозрение по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).