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Защитил женщину и погиб после избиения: в Кременчуге поступок мужчины завершился трагедией

13 января 2022, 19:06
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Мужчину из больницы отправили домой, он умер через несколько дней.

Нападавший силой толкнул вытолкнул пострадавшего из автобуса, он упал и потерял сознание / telegraf.in.ua

В Кременчуге Полтавской области автобусе мужчина заступился за женщину, с которой поссорился пассажир. Когда мужчина уже доехал до своей остановки, двери открылись, и нападавший с применением силы толкнул его из автобуса. Пострадавший получил травмы, его забрали в больницу. Но потом отпустили домой. Через несколько дней он умер.

Трагическую историю рассказала жена погибшего Наталья изданию Телеграф. Ее супруг Сергей, которому было 44 года, умер через несколько дней после происшествия. Нападавший задержан. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

"От удара он потерял сознание, а дверь автобуса закрылась и все поехали дальше"

По словам Натальи, инцидент случился 6 декабря прошлого года в Кременчуге в городском автобусе 10-А. Один из пассажиров поссорился с женщиной в салоне автобуса. Мужчина решил за нее заступиться. Когда автобус доехал до остановки, где он живет, нападавший применил боевой прием и с применением силы толкнул его из автобуса спиной вперед. Мужчина упал, от удара он потерял сознание. Дверь автобуса закрылась и все поехали дальше.

"Мой муж возвращался с работы городским автобусом 10-А КТУ Кременчуга. Не в состоянии выдержать оскорбления в сторону одной из пассажирок, как настоящий мужчина, он вступился за женщину, в результате чего произошел конфликт с пассажиром этого маршрута, который закончился фатально. Уже доехав до своей остановки, и когда дверь открылась, нападавший применил к моему мужу боевой прием и с невероятной силой толкнул его из автобуса спиной вперед, так что тот никак не смог хоть сколько-нибудь смягчить падение. От удара он потерял сознание, а дверь автобуса просто закрылась — все поехали дальше. Просто поехали дальше!" – заявила жена погибшего.

Она сказала, что не знает, сколько ее муж пролежал на остановке. Женщине позвонила подруга и сообщила о случившемся. Охранники супермаркета Поло вызвали машину скорой помощи и полицию.

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"Я бежала в том, в чем получила это известие, в халате и тапочках на босу ногу, не понимая и не представляя всего страха и боли, которые меня постигли. Я постоянно звонила мужу на телефон, потому что в той тьме я не могла его найти беззащитного и без сознания Неравнодушные охранники супермаркета "Поло", который расположен рядом, уже вызвали "скорую" и полицию", - говорит Наталья.

В больнице осмотрели мужчину, после чего жена забрала его домой

Мужчину забрали в 3 городскую больницу. По словам супруги, после осмотра его отправили домой, а надлежащей помощи, в ситуации с множеством ранений, оказано не было. На следующий день его снова забрали в больницу. Для проведения операции был экстренно вызван хирург. Через несколько дней пострадавший умер.

"Медсестра приемного отделения сообщила дословно: "Забирайте своего красавца, будет жить". Эти слова будут в моей памяти до конца моих дней. Искалеченное тело, кровь из носа, куча ранений – и никакой медицинской помощи. Мне ничего не оставалось кроме того, чтобы забрать мужчину домой и надеяться на лучшее. 7 декабря: обморок, реанимация, операция, куча медикаментов, 5 дней борьбы за жизнь, но я осталась вдовой", - сказала женщина.

Муж Натальи умер 11 декабря.

"11 декабря мой муж оставил меня и наших дочерей навсегда. Эта исповедь не для того, чтобы меня пожалели. Я хочу предупредить каждого из вас, что самое страшное может быть рядом с вами, вашими родными, детьми. Выводы делайте сами. Я благодарна людям, которые меня поддерживали и помогали мне материально, и всем, чем могли. Отдельная нейрохирурга, которая боролась за жизнь мужчины до конца", - сказала она.

Женщина считает, что своей историей она хотела рассказать, как по причине непрофессионализма и бессердечного поведения людей умирают невиновные. Руководители перевозчика отказались предоставлять семье помощь на лечение мужчины, так как у него "не было талончика".

Нападавший задержан полицией

Сотрудники полиции задержали нападавшего, который ударил мужа Натальи. Открыто уголовное дело по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины – Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Нападавшему уже объявили о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Что сказали в больнице

В больнице заявили, что мужчина жаловался на головные боли, на сам решил отказаться от госпитализации. Об этом сказала заместитель директора по медицинской части Юлия Сущенко.

Она утверждает, что запись об этом зафиксирована в документах приемного отделения, в журнале отказов от госпитализации. После этого была составлена справка, в которой пациенту рекомендовали пройти компьютерную томографию и консультацию врача-невролога.

Мужчину на следующий день в тяжелом состоянии привезла скорая. Проводится служебное расследование.

Наталья отрицает версию медиков

Супруга погибшего говорит, что ее муж не подписывал отказ от госпитализации. Согласно ее заявлению, 6 декабря документы, которые нужны для полиции, заполняла она. Мужу трудно было держать ручку, он смог только поставить свою подпись.

Сергею было 44 года. В свидетельстве указано, что причиной смерти стала диффузная травма и отек головного мозга, который был получен в результате повреждения тупым предметом.

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