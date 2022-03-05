"Зеленский молодец, а Путину пизд*ц!": херсонцы рассказали захватчикам, что город не будет с Россией

скриншот с видео

Жители Херсона 5 марта собрались на огромный митинг против российских оккупантов.

В Сети публикуют кадры многотысячного шествия людей против присутствия в городе российских оккупационных войск.

Люди скандируют: "Зеленский молодец, а Путину – пизд*ц!".

Отметим, что утром 5 марта жители Херсона с флагами Украины вышли на центральную площадь на мирный митинг против российских оккупантов. Цель простая - показать, что несмотря на все трудности, которые переживает город в условиях военного положения, Херсон остается Украиной.

Они останавливают российские войска, которые хотят зайти в город лишь плакатами, криками "Долой оккупанта!" и флагами.

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Позже из-за активных протестов жителей Херсона вооруженные российские захватчики покинули центр города.

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