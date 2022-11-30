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Зеленский объяснил, когда может закончиться война в Украине

30 ноября 2022, 23:23

Война России против Украины завершится тогда, когда этого захочет РФ, говорит президент.

Владимир Зеленский, Владимир Путин, украинские военные, ВСУ
Владимир Зеленский, Владимир Путин, украинские военные / Офис президента Украины, Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины завершится тогда, когда этого захочет Кремль.

Президент отметил, что из-за международного давления на нее это может произойти в ближайшие месяцы

"Завершится это тогда (речь о войне - ред.), когда мы победим или когда захочет Российская Федерация", - заявил президент.

По словам главы государства, так может случиться, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба и в изоляции.

"Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы", - добавил Зеленский.

Владимир Зеленский

Угроза нового ракетного удара РФ

С 10 октября российские оккупанты массированно обстреливают Украину ракетами, пытаясь уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества.

23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить. Россияне повредили нашу энергетическую инфраструктуру и убили гражданских жителей в Киеве и Вышгороде.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новую волну ударов.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

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