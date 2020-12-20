Зеленский планирует построить в Украине Диснейленд

Зеленский хочет построить Диснейленд / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил о намерении построить на территории Украины масштабный парк развлечений Диснейленд, поскольку не все могут позволить себе посетить данную локацию в США или Франции.

"Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд. Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все", - заявил гарант в интервью американскому изданию The New York Times.

По словам президента, отличной перспективой стало бы строительство в Украине собственного Голливуда. Он полагает, что для страны это было бы великолепным фактором стремительного развития туристической сферы.

"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие площадки в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейтах (возврат производителям части затрат на производство фильмов на территории Украины - ред.). Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки – тоже хорошее направление", – сказал украинский лидер.

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Заявления Зеленского в интервью The New York Times