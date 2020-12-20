Зеленский планирует построить в Украине Диснейленд

Глава государства объяснил, что посетить такой парк в США или Франции может не каждый украинец.
Президент Владимир Зеленский заявил о намерении построить на территории Украины масштабный парк развлечений Диснейленд, поскольку не все могут позволить себе посетить данную локацию в США или Франции.
"Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд. Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все", - заявил гарант в интервью американскому изданию The New York Times.
По словам президента, отличной перспективой стало бы строительство в Украине собственного Голливуда. Он полагает, что для страны это было бы великолепным фактором стремительного развития туристической сферы.
"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие площадки в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейтах (возврат производителям части затрат на производство фильмов на территории Украины - ред.). Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки – тоже хорошее направление", – сказал украинский лидер.
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Заявления Зеленского в интервью The New York Times
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что избранный лидер США Джо Байден лучше знает Украину, чем действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Джо Байден мог бы усилить переговоры в Нормандском формате. По его мнению, США могли бы сильно повлиять на прогресс с переговорами. Более того, президент надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова изменить Конституцию в направлении децентрализации согласно с Минским соглашениям, но не на условиях России.
Зеленский также высказался о вакцине против коронавируса. По его словам, Украина будет бороться за то, чтобы получить безопасную вакцину Moderna, Pfizer, AstraZeneca.