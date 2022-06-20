Зеленский побывал на фронте и посетил Лисичанск: в Слуге народа показали фото

Владимир Зеленский недавно неафишируя посетил прифронтовой город Лисичанск Луганской области.
Президент Владимир Зеленский недавно неафишируя посетил прифронтовой город Лисичанск Луганской области.
Об этом народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая сообщила в Facebook. При этом она также опубликовала соответствующее фото.
На нем зафиксировано, что глава государства находится в окружении военных.
"Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото. Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами", - подписала нардеп фото.
Обратим внимание, что Лисичанск расположен впритык к Северодонецку, большая часть которого контролируется врагом. Сам Лисичанск постоянно находится под обстрелами. Он фактически тсал прифронтовым городом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что вокруг Северодонецка и Лисичанска продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины потеряли контроль над поселком Метелкино вблизи областного центра.
Оккупанты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно стреляют по Северодонецкой промзоне и окраинам города.
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