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Зеленский побывал на фронте и посетил Лисичанск: в Слуге народа показали фото

20 июня 2022, 17:56

Владимир Зеленский недавно неафишируя посетил прифронтовой город Лисичанск Луганской области.

Владимир Зеленский в Лисичанске / Facebook/m.bezuhla

Президент Владимир Зеленский недавно неафишируя посетил прифронтовой город Лисичанск Луганской области.

Об этом народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая сообщила в Facebook. При этом она также опубликовала соответствующее фото.

На нем зафиксировано, что глава государства находится в окружении военных.

"Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото. Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами", - подписала нардеп фото.

Обратим внимание, что Лисичанск расположен впритык к Северодонецку, большая часть которого контролируется врагом. Сам Лисичанск постоянно находится под обстрелами. Он фактически тсал прифронтовым городом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вокруг Северодонецка и Лисичанска продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины потеряли контроль над поселком Метелкино вблизи областного центра.

Оккупанты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно стреляют по Северодонецкой промзоне и окраинам города.

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