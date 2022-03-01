Зеленский прямо обратился к Путину: "Ты убил 16 украинских детей"

Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Украинский президент Украины Владимир Зеленский во время выступления 1 марта в Европарламенте прямо назвал президента РФ, страны-агрессора, Владимира Путина, убийцей украинских детей.

"Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то там операция, и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети, на каких военных заводах работают, на каких танках они ездят. 16 детей ты убил!", - эмоционально заявил лидер Украины.

Все, кто находился в это время в зале заседания Европарламента, стоя аплодировали президенту Украины - перед началом и в конце его речи.

Кроме того, Зеленский призвал поддержать наш народ в борьбе за выживание и попросил Европу немедленно поддержать предоставление Украине членства в ЕС.

"Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, доказали, что мы такие же, как вы. Докажите, что вы с нами. Докажите, что вы европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму. Слава Украине!", - подытожил президент Украины

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Напомним, ранее сообщалось о том, что заявка на членство Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре уже принята Европейским парламентом.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, сейчас документ уже находится на рассмотрении.