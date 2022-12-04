Зеленский рассказал, как Украине пройти самую тяжелую зиму в истории

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам необходимо оставаться едиными, а также помогать друг другу для того, чтобы пройти очень сложную зиму.

"Чтобы пройти эту зиму, мы должны еще больше помогать друг другу, чем когда-либо. Еще больше заботиться о друг друге. И не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли и чем - просто помогайте, когда видите, что можете это сделать. Чтобы пройти зиму, мы должны быть еще более стойкими и еще более едиными, чем когда-либо. Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов, которые могут ослабить нас всех", - подчеркнул президент.

По его словам, вся страна должна стать одним большим "пунктом несокрушимости" и продолжать работу каждый день.

"Враг очень надеется использовать зиму против нас, сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять этой зимой, как бы это ни было трудно. Выстоять и мы выстоим", - отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что эту зиму необходимо воспринимать не как испытание, а как время, которое приближает нашу страну к победе.

Отключения света в Украине

В журнале Forbes ранее назвали три сценария Кабмина Украины относительной действий в случае блэкаута. Алгоритм предполагает варианты на случай исчезновения электроснабжения на период от 12 часов до 7 суток. Сценарии зависят от того, по каким объектам будут бить оккупанты РФ.

Киевский градоначальник Виталий Кличко заявлял, что свет в Киеве будут отключать, вероятно, до весны 2023 года. Из-за холодов люди могут использовать теплонагревательные приборы, что приводит к увеличению нагрузки на электросеть.

Украинцев предупреждали о том, что агрессор Россия в любую минуту может нанести ракетные удары по Украине. Людям дали 8 советов, к которым следует прислушаться, чтобы быть готовыми к подобному развитию событий.

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