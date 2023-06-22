Женщина во Львове пошла на массаж и впала в кому: что произошло

Женщина потеряла сознание прямо во время процедуры. Её увезли в реанимацию в кретическом состоянии.

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Женщина во время массажа впала в кому / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Во Львове женщина пришла на массаж, после чего оказалась в реанимации. Во время процедуры 35-летняя женщина впала в кому. Об этом сообщает zaxid.net.

В одном из медико-косметологических центров на улице Пасечной специалист делал женщине массаж. В какой-то момент она потеряла сознание. Оказалось, что она впала в кому и её увезли в реанимацию.

Женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Теперь за её жизнь борются медики. Пока состояние женщины удалось стабилизировать.

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Оказалось, что у пострадавшей травма шейного отдела позвоночника.

"Нейрохирурги зафиксировали шею, состояние женщины улучшается, наблюдается положительная динамика", – сообщили медики.

В косметологическом центре пока никак не комментируют случившееся.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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