Женщина во Львове пошла на массаж и впала в кому: что произошло

Во Львове женщина пришла на массаж, после чего оказалась в реанимации. Во время процедуры 35-летняя женщина впала в кому. Об этом сообщает zaxid.net.
В одном из медико-косметологических центров на улице Пасечной специалист делал женщине массаж. В какой-то момент она потеряла сознание. Оказалось, что она впала в кому и её увезли в реанимацию.
Женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Теперь за её жизнь борются медики. Пока состояние женщины удалось стабилизировать.
Оказалось, что у пострадавшей травма шейного отдела позвоночника.
"Нейрохирурги зафиксировали шею, состояние женщины улучшается, наблюдается положительная динамика", – сообщили медики.
В косметологическом центре пока никак не комментируют случившееся.
Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.
Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".
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