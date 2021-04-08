Журналист раскрыл новые подробности похищения в Молдове судьи Чауса

Николай Чаус / УНИАН

Похищенный в Молдове судья-беглец Николай Чаус находится в Украине, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Как пишет он в материале на Цензор.НЕТ, Чаус пребывает в Украине уже более четырех суток, но его показывают общественности, потому что продолжаются переговоры.

"Видимо, идет согласование текста его показаний. Видимо, Чаус должен будет сказать, что его никто не похищал, а он сам совершил еще одно правонарушение и незаконно пересек границу Молдовы в обратном направлении. Если Чаус скажет на суде, что его похитили и доставили силой, он поставит власти в крайне неудобное положение, поэтому с ним ведут переговоры, что и о ком он должен сказать", - отметил журналист.

В то же время он опубликовал новое фото Чауса и обратил внимание на то, что во время похищения экс-судьы был избит.

"Ну и ждут, когда сойдут синяки и фингал под глазом. Предъявлять избитого свидетеля - это значит полностью обнулять в ЕСПЧ любые его показания. Тот сотрудник, кто выложил фотографии избитого Чауса после задержания, сработал явно не в интересах правосудия", - добавил Бутусов.

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Дело Николая Чауса: