Журналист раскрыл новые подробности похищения в Молдове судьи Чауса

Идет согласование текста показаний Николая Чауса, утверждает Юрий Бутусов.
Похищенный в Молдове судья-беглец Николай Чаус находится в Украине, сообщил журналист Юрий Бутусов.
Как пишет он в материале на Цензор.НЕТ, Чаус пребывает в Украине уже более четырех суток, но его показывают общественности, потому что продолжаются переговоры.
"Видимо, идет согласование текста его показаний. Видимо, Чаус должен будет сказать, что его никто не похищал, а он сам совершил еще одно правонарушение и незаконно пересек границу Молдовы в обратном направлении. Если Чаус скажет на суде, что его похитили и доставили силой, он поставит власти в крайне неудобное положение, поэтому с ним ведут переговоры, что и о ком он должен сказать", - отметил журналист.
В то же время он опубликовал новое фото Чауса и обратил внимание на то, что во время похищения экс-судьы был избит.
"Ну и ждут, когда сойдут синяки и фингал под глазом. Предъявлять избитого свидетеля - это значит полностью обнулять в ЕСПЧ любые его показания. Тот сотрудник, кто выложил фотографии избитого Чауса после задержания, сработал явно не в интересах правосудия", - добавил Бутусов.
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Дело Николая Чауса:
- В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
- В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
- В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
- В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
- После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.