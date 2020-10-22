Журналисты показали гостей со свадьбы пасынка Медведчука

Схемы показали гостей со свадьбы пасынка Медведчука / Фото: скриншот из видео

Журналисты проанализировали, какие высокопоставленные гости пришли на свадьбу пасынка народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука, сына от первого брака его жены Оксаны Марченко.

В программе Схемы под названием Бал у Медведчука авторы 10 октября фиксировали машины гостей, находясь в общественном месте, на въезде в столичный ресторан Маячок, а затем заглянули к ним в Instagram-сториз.

"Такая, казалось бы, светское событие не попала бы в объектив камеры программы журналистских расследований, если бы не общественный интерес, который составляют связи Виктора Медведчука - одного из лидеров пророссийского политического движения в Украине", - говорится в спецрепортаже.

На празднике присутствовал депутат от ОПЗЖ Тараса Козака вместе с Натальей Лавренюк - его гражданской женой и бизнес-партнершей Оксаны Марченко в нефтяном бизнесе в России.

Подъехало к ресторану авто экс-регионала, председателя Федерации бокса Украины Владимира Продивуса. Присутствовал также Вадим Столар, известный ранее как "серый кардинал Киева", а ныне - народный депутат от ОПЗЖ.

Посетил свадьбу пасынка Медведчука и депутат от Слуги народа Андрей Холодов. Видели автомобиль экс-госсекретаря Министерства иностранных дел Андрея Зайца, а также Сергея Коровченко – экс-министра юстиции Крыма.

Заинтересовала журналистов Владислава Молчанова - доверенное лицо Юлии Тимошенко на президентских выборах 2019 года. Однако она была одета в спортивную форму и заявила, что приехала "собирать грибы".