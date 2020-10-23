Жуткая катастрофа Ан-26: начальника университета отстранили от должности

Туринского отстранили от исполнения обязанностей

Спустя почти месяц после жуткой авиакатастрофы самолета с курсантами под Чугуевым, которая произошла вечером 25 сентября, лишь сегодня был отстранен от исполнения обязанностей начальник Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба генерал-майор Александр Туринский.

Об этом сегодня сообщили на сайте оборонного ведомства и уточили, что Туринский был отстранен до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета Ан-26ш под Чугуевом.

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Комиссия Минобороны по техническому расследованию авиакатастрофы и правительственная комиссия во главе с вице-премьером Олегом Уруским продолжают свою работу.

Катастрофа под Чугуевом - о чем сообщалось ранее: