Жуткая катастрофа Ан-26: начальника университета отстранили от должности

Комиссия Минобороны по техническому расследованию авиакатастрофы продолжает свою работу.
Спустя почти месяц после жуткой авиакатастрофы самолета с курсантами под Чугуевым, которая произошла вечером 25 сентября, лишь сегодня был отстранен от исполнения обязанностей начальник Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба генерал-майор Александр Туринский.
Об этом сегодня сообщили на сайте оборонного ведомства и уточили, что Туринский был отстранен до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета Ан-26ш под Чугуевом.
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Комиссия Минобороны по техническому расследованию авиакатастрофы и правительственная комиссия во главе с вице-премьером Олегом Уруским продолжают свою работу.
Катастрофа под Чугуевом - о чем сообщалось ранее:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
Автор: Екатерина Трохимчук