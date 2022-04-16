Алексей Арестович. Как работает механизм "зрады"

Я решил сегодня поговорить с вами о механизме "зрады". В основе всего лежит картина мира человека. Представим ее как пицу. Если в этой пице одна долька требует зрады, то весь информационный поток, который идет на человека, будет отфильтрован на предмет зрады.

Видеоблог Алексея Арестовича.