Денис Квебек. Эта война - "на износ": либо мы, либо нас

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Военнослужащий Денис Квебек об оружейной культуре и комьюнити владельцев оружия, работе с военными и гражданскими, а также о создании и внедрении единой методики огневой подготовки.

Интервью проекта Мехбат подкаст.

Кто такой Денис Квебек? Денис Квебек - военнослужащий, ветеран, инструктор. Родился 27 февраля 1996 года в селе Панчево, Кировоградская область. Начал свой военный путь в 2014-м. Проходил службу в полку сил специальных операций, получил ранение и был уволен в запас в 2018 году, с начала полномасштабной войны принимает участие в защите страны от агрессора.

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