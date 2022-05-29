Невзоров. Ядерная война будет, но вопрос в другом

Если у маньяка застряла любимая заноза ядерной войны, то все равно ее не вытащишь. Тем более, холенными европейскими пальчиками. А у самой же России руки уже давно отсохли. Не существует вопроса, будет ли применено ядерное оружие. Попытка все равно будет. И вопрос лишь в том, насколько она будет успешной и куда именно попадают древние СССР-овские ракеты и что именно испепелят ракеты НАТО.

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