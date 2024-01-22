Роман Цимбалюк. Кремль остался без скрепы

Человек Путина выдал новое обоснование войны, но это не помогло! "Украина за три дня" - это был главный государствообразующий тезис. Он рухнул, империя сыплется!
Видеоблог Романа Цимбалюка.
Кто такой Роман Цимбалюк?
Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.