Роман Цимбалюк. Почему русские резко стали набожными

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Последнее время российские пропагандисты стали частенько аппелировать к Богу. Им это не поможет, их ничего не спасет - только Гаага, только трибунал. Они безбожники, потому что главная заповедь - не убей. И они ее нарушили.

Видеоблог Романа Цимбалюка.

Кто такой Роман Цимбалюк? Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.



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