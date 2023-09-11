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Роман Цимбалюк. Почему русские резко стали набожными

Олег Макаров
11 сентября 2023, 21:01 обновлено 11 сентября, 21:01
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Последнее время российские пропагандисты стали частенько аппелировать к Богу. Им это не поможет, их ничего не спасет - только Гаага, только трибунал. Они безбожники, потому что главная заповедь - не убей. И они ее нарушили.

Видеоблог Романа Цимбалюка.

Кто такой Роман Цимбалюк?

Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.

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Роман Цимбалюк
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