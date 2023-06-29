Роман Цимбалюк. Путин опять "всех переиграл"?

Когда будут наноситься ракетно-бомбовые удары по Москве и российская столица будет в огне, российские пропагандисты спустятся в бункера и будут рассказывать всем, в первую очередь безумным россиянам о том, что это хитрый план Владимира Путина. Ведь, как выяснилось, с "вагнерами" все задумывалось специально Владимиром Путиным".
Видеоблог Романа Цимбалюка.
Кто такой Роман Цимбалюк?
Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.