Роман Цимбалюк. Путин опять "всех переиграл"?

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Когда будут наноситься ракетно-бомбовые удары по Москве и российская столица будет в огне, российские пропагандисты спустятся в бункера и будут рассказывать всем, в первую очередь безумным россиянам о том, что это хитрый план Владимира Путина. Ведь, как выяснилось, с "вагнерами" все задумывалось специально Владимиром Путиным".

Видеоблог Романа Цимбалюка.