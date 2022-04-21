Роман Цимбалюк. Путин пока не помер, а барыги уже появились?

Сегодня утром мы видели видео на тему, как Путин якобы захватил Мариуполь без Азовстали. Как всегда наврал. На в этом видео самое интересное - сам Путин. Эта шея, эта старческая рука, которая с трудом держится за стол. Дед войны стареет, и скоро отправится туде, где должен уже быть давно.
Видеоблог Романа Цимбалюка.
Смотрите также:
- Алексей Арестович. Кремль ищет, как упаковать поражение
- Денис Казанский. Русские признались, зачем сровняли Мариуполь с землей
- Алексей Арестович. Как работает механизм "зрады"
- Виталий Портников. Лукашенко отползает от Путина
Автор: Олег Макаров