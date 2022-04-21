Роман Цимбалюк. Путин пока не помер, а барыги уже появились?

Сегодня утром мы видели видео на тему, как Путин якобы захватил Мариуполь без Азовстали. Как всегда наврал. На в этом видео самое интересное - сам Путин. Эта шея, эта старческая рука, которая с трудом держится за стол. Дед войны стареет, и скоро отправится туде, где должен уже быть давно.

Видеоблог Романа Цимбалюка.

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