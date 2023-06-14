Роман Цимбалюк. Путин просит военкоров подождать: у НАТО скоро кончатся патроны

Путин встретился с военкорами. Когда он с ними встречался, где-то в Беларуси плакала Скабеева, потому что понимает, что у Путина может появиться любимая жена номер два. Встреча очень интересная. Спустя полтора года войны Путин сделал очень важное открытие - что Украина есть и к ней надо относиться с уважением.
Видеоблог Романа Цимбалюка.
Кто такой Роман Цимбалюк?
Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.