Роман Цимбалюк. Путин просит военкоров подождать: у НАТО скоро кончатся патроны

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Путин встретился с военкорами. Когда он с ними встречался, где-то в Беларуси плакала Скабеева, потому что понимает, что у Путина может появиться любимая жена номер два. Встреча очень интересная. Спустя полтора года войны Путин сделал очень важное открытие - что Украина есть и к ней надо относиться с уважением.

Видеоблог Романа Цимбалюка.