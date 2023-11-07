Роман Цимбалюк. Соловьев подписал приговор Скабеевой

Довоевались российские оккупанты до нового уровня. Что получается - 30 лет рашка шла не туда, и теперь она якобы выходит на правильную дорогу? В этот момент надо бы хвалить маньяка - но есть момент: из этих 30 лет большую часть Россией управляет лично Путин.
Видеоблог Романа Цимбалюка.
Кто такой Роман Цимбалюк?
Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.