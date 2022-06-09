Роман Цимбалюк. Так Лаврова еще не опускали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Турцию нахамил журналисту.

Ему не понравился жесткий вопрос представителя СМИ о том, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать.

"У вас все время голова болит о том, где бы что-то утащить, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима", - выпалил Лавров.

Лавров нагло врет. Об этот - видеоблог Романа Цимбалюка.



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