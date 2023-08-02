Роман Цимбалюк. Украина ударила по центру принятия решений

Что происходит сейчас в России? Во-первых, взрывается и горит в Москве. И мне это нравится. Я за то, чтобы каждый российских гражданин знал, что война - это обоюдоострое оружие. И если кто-то думает, что будут взрываться дома, общежития в Харькове, Сумах, и в Россию ничего не прилетит, это очень ошибочное мнение.
Видеоблог Романа Цимбалюка.
Кто такой Роман Цимбалюк?
Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.