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Роман Цимбалюк. Украина ударила по центру принятия решений

Олег Макаров
2 августа 2023, 20:24 обновлено 2 августа, 20:24
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Что происходит сейчас в России? Во-первых, взрывается и горит в Москве. И мне это нравится. Я за то, чтобы каждый российских гражданин знал, что война - это обоюдоострое оружие. И если кто-то думает, что будут взрываться дома, общежития в Харькове, Сумах, и в Россию ничего не прилетит, это очень ошибочное мнение.

Видеоблог Романа Цимбалюка.

Кто такой Роман Цимбалюк?

Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.

Роман Цимбалюк
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