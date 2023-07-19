Роман Цимбалюк. Возможности нанесения ударов вглубь РФ возрастают

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Южные области Украины, в частности наша любимая Одесса, пережили один из сильнейших ракетных ударов. Война есть война, и российские нацисты никогда не скрывали, что они хотели сделать с нами. С другой стороны, прилетать будет и на ту сторону.

Видеоблог Романа Цимбалюка.