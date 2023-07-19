Роман Цимбалюк. Возможности нанесения ударов вглубь РФ возрастают

Южные области Украины, в частности наша любимая Одесса, пережили один из сильнейших ракетных ударов. Война есть война, и российские нацисты никогда не скрывали, что они хотели сделать с нами. С другой стороны, прилетать будет и на ту сторону.
Видеоблог Романа Цимбалюка.
Кто такой Роман Цимбалюк?
Роман Цимбалюк - украинский журналист, автор популярного YouTube-канала. Бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в России. С 2017 по 2022 год - последний украинский корреспондент, аккредитованный при МИД России на постоянной основе. Известен жесткими и прямыми вопросами к российским политикам, в частности к Владимиру Путину.