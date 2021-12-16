Роман Цимбалюк. Запад должен поклясться кровью о невступлении Украины в НАТО

Сейчас в Российской Федерации новая тема - они требуют гарантий "безопасности" России от Украины. Ведь всем известно, что Украина - это серьезный противник, который окружил Россию со всех сторон и угрожает полным уничтожением.
Видеоблог Романа Цимбалюка.
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Автор: Олег Макаров