Роман Цимбалюк. Запад должен поклясться кровью о невступлении Украины в НАТО

Сейчас в Российской Федерации новая тема - они требуют гарантий "безопасности" России от Украины. Ведь всем известно, что Украина - это серьезный противник, который окружил Россию со всех сторон и угрожает полным уничтожением.

Видеоблог Романа Цимбалюка.

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