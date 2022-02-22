Российский дедушка хочет восстановить СССР, потому что у него тогда еще стоял

Владимир Путин и его преступная банда перешли последнюю черту. Я сегодня посмотрел на российскую элиту. Безликие, послушные, безропотные существа с трясущимися губами и руками. Эти дедушки, которые ностальгически вспоминают Советский Союз, хотят восстановить его только потому, что до 91-го у них стоял, а сейчас они об этом забыли. Сегодня у них стоит на войну, на кровь, на завоевание Украины.

Видеоблог Дмитрия Гордона

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