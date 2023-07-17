Виталий Портников. Путин прикрывает мост курортниками

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Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об очередном повреждении Крымского моста. Подрыв Крымского моста напомнил, что российское руководство инициирует курортный сезон в Крыму, чтобы прикрываться людьми ради достижения своих военных целей.

Видеоблог Виталия Портникова.