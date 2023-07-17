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Виталий Портников. Путин прикрывает мост курортниками

Олег Макаров
17 июля 2023, 21:47 обновлено 17 июля, 21:47
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Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об очередном повреждении Крымского моста. Подрыв Крымского моста напомнил, что российское руководство инициирует курортный сезон в Крыму, чтобы прикрываться людьми ради достижения своих военных целей.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Виталий Портников
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