Виталий Портников. Путин прикрывает мост курортниками

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об очередном повреждении Крымского моста. Подрыв Крымского моста напомнил, что российское руководство инициирует курортный сезон в Крыму, чтобы прикрываться людьми ради достижения своих военных целей.
Видеоблог Виталия Портникова.
Кто такой Виталий Портников?
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.