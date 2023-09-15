Янина Соколова. Ракетный пендель "второй армии мира"

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Украина наращивает успехи на морском фронте. После удачных атак на корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске, и танкер SIG, силы ГУР также вернули под контроль Украины так называемые "вышки Бойко" - буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш", которые были захвачены орками еще в 2015 году. Это дает украинским силам возможность контролировать российский флот в Черном море. А в ГУР говорят, что эти вышки – один из важных шагов к возвращению Крыма. Собственно, в ГУР не шутили: уже в ночь на 13 сентября украинцы атаковали российские корабли в оккупированном Севастополе. Ракетным ударом были повреждены два судна, которые стояли там на ремонте, надо кстати отметить, что одно из них было носителем "калибров". Так что на полуострове становится все беспокойнее, и это – только начало. Вы только вдумайтесь, что это на самом деле означает?! Янина Соколова разбиралась.

Кто такая Янина Соколова? Янина Соколова - украинская журналистка, общественный деятель, блогер. Автор и ведущая программы "Рандеву" на 5 канале, проектов на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" и "Соромно". Основательница проекта "Я, Нина" в помощь онкобольным, волонтер ООС, пишет Википедия.

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