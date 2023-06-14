Янина Соколова. Суть скандала с "порохоскотом" и невестой Да Винчи

Мое видео посвящено теме, которую я вообще бы не обсуждала. Потому что сейчас война, и политические срачи не ко времени. Несколько недель назад в моем эфире была Алина Михайлова - военный медик и невеста покойного героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Одна из зрительниц задала вопрос, почему Алина разграничивает людей на "зеленых" и "порохоботов". На это отреагировал сын Вячеслава Чорновила Тарас Чорновил.
Видеоблог Янины Соколовой.
Кто такая Янина Соколова?
Янина Соколова - украинская журналистка, общественный деятель, блогер. Автор и ведущая программы "Рандеву" на 5 канале, проектов на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" и "Соромно!". Основательница проекта "Я, Нина" в помощь онкобольным, волонтер ООС, пишет Википедия.