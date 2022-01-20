Юрий Романенко. Россия и Запад повышают ставки, а Украина не пугается

Россия каждый день ужесточает свою риторику относительно Украины, перебрасывая новые войска к нашим границам. В западных СМи появляются новые сценарии о вторжении России в Украину. Однако, Украина демонстрирует стоическое спокойствие и даже безразличие. Это слабоумие Зеленского или отвага?

Видеоблог Юрия Романенко.

Смотрите также: