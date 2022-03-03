"Бросили, как скот": захватчики РФ взбунтовались против своего командования

Солдаты армии Путина хотят сбежать из Украины / Скриншот

Многие оккупанты из армии РФ, которых бросили убивать мирных украинцев, деморализованы и пытаются вернуться домой.

В Сети появилось видео, на котором зафиксирована большая группа военных РФ. Они находятся у какого-то полуразрушенного здания и обсуждают варианты возвращения в РФ. Действие происходит в одной из областей на территории Украины, куда вторглись рашисты.

Отметим, что на видео солдаты армии Путина жалуются, что четыре дня не ели, спят на полу, ждут эвакуации и максимально деморализованы.

При этом всплыла подлость российского командования, которое вместо помощи и эвакуации своих солдат предлагает им уволиться задним числом.

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"Бросили нас тут, как скот. Типа на учения. До**я чему научили. Теперь хотят, чтобы мы подписали бумаги и уволились задним числом, типа нас здесь не было", — рассказали брошенные солдаты. "Нас просто пустили на пушечное мясо", — говорят военные РФ на видео.

Ранее сообщалось, что элитный спецназ украинской армии Силы специальных операций захватили "кадыровскую" технику.

"Военный спецназ (ССО) сделали утренние селфи на фоне захваченной "кадыровской" техники. Бородачи-чучмеки, как уже не раз доказывалось, самые обычные трусы. А теперь еще и боятся ночью отойти в туалет и писают прямо в дорогие штанишки", – говорится в сообщении.