"Чмобиков" расстреливают заградотряды, от голода они "жрут" пшеницу с поля - СБУ

Русских на фронте расстреливают свои же / фото: Минобороны рф

У россиян на фронте создана система заградотрядов. На первую линию обороны бросают заключенных, которых расстреливают мобилизованные на второй линии обороны в случае попытки побега с поля боя. В свою очередь, самих мобилизованных расстреливают кадровые российские военнослужащие, расположенные глубже в тылу. Об этом свидетельствует перехват СБУ разговора одного из мобилизованных с женой.

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим как заградотряд. Тех, что назад побежит, замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", - жалуется мужчина подавленным голосом.

По словам оккупанта, русские несут большие потери, а 200-е остаются на фронте. "Трупов вы тоже не дождались, и их вряд ли пришлют в ближайшее время. А их полно - и лебедянских, и липецких", - сказал мужчина.

Также он жалуется на отсутствие еды: "Кушать нечего, вообще нет еды. У кого денег нет, тот пшеницу с поля жрет проросшую".

Пытаются сдаваться в плен

Отметим, россияне начали сдаваться в плен прямо на поле боя. В Сети появилось видео, как один из оккупантов прямо в ходе боя поднял руки вверх и побежал в сторону украинских защитников, в надежде сдаться в плен и сохранить себе жизнь.

При этом ему вслед раздались выстрелы. Не исключено, что сдававшегося в плен россиянина хотели расстрелять оккупанты из заградотрядов, которые уничтожают дезертиров или тех, кто идет сдаваться в плен. При этом бойцы ВСУ кричали рашисту быстрее бежать к ним, чтобы он остался в живых.

Ранее сообщалось о том, что группа мобилизованных из РФ, которых бросили на фронт в Херсонской области, убили своего командира, который мешал им сдаться в плен бойцам Вооруженных сил Украины. По данным украинской разведки, "чмобики" из РФ пожаловались на неадекватное отношение со стороны командования.

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