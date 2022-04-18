"Доверия нет": Данилов назвал главное условие и формат обмена Медведчука

Виктор Медведчук

Обмен подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука будет происходить при посредничестве третьей стороны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, Украина осознает, что имеет дело с Россией, которая не выполняет договоренностей, поэтому должны быть посредники.

"Мы осознаем, с кем мы имеем дело, доверия нет. Если это будет происходить, то это будет происходить, возможно, при посредничестве третьей стороны для того, чтобы мы четко понимали, что все выполняют свои договоренности, которые берут на себя", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, к россиянам нет доверия, потому что они "очень часто, когда берут обязательства, то забывают их выполнять". "И это является большой трагедией именно для них - они себя завели в такую ловушку, когда им уже никто не доверяет", - добавил Данилов.

В то же время секретарь СНБО отметил, что на сегодня нет от российской стороны ответа по поводу обращения Медведчука. "Надо дождаться, нужен ли Медведчук вообще Путину и РФ. Ответа на этот вопрос мы не получили", - сказал Данилов.

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Напомним, ранее жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука известная ведущая Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием ее мужа.

В обращении к Владимиру Зеленскому она потребовала освобождения Медведчука.

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