УкрРус
  1. Главная
  3. Война

"Доверия нет": Данилов назвал главное условие и формат обмена Медведчука

18 апреля 2022, 21:17

Россия не выполняет договоренности, поэтому должны быть посредники, подчеркнул секретарь СНБО.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

Обмен подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука будет происходить при посредничестве третьей стороны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, Украина осознает, что имеет дело с Россией, которая не выполняет договоренностей, поэтому должны быть посредники.

"Мы осознаем, с кем мы имеем дело, доверия нет. Если это будет происходить, то это будет происходить, возможно, при посредничестве третьей стороны для того, чтобы мы четко понимали, что все выполняют свои договоренности, которые берут на себя", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, к россиянам нет доверия, потому что они "очень часто, когда берут обязательства, то забывают их выполнять". "И это является большой трагедией именно для них - они себя завели в такую ловушку, когда им уже никто не доверяет", - добавил Данилов.

В то же время секретарь СНБО отметил, что на сегодня нет от российской стороны ответа по поводу обращения Медведчука. "Надо дождаться, нужен ли Медведчук вообще Путину и РФ. Ответа на этот вопрос мы не получили", - сказал Данилов.

Читайте такжеМедведчук согласился на обмен: Марченко срочно обратилась к куму Путину

Напомним, ранее жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука известная ведущая Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием ее мужа.

В обращении к Владимиру Зеленскому она потребовала освобождения Медведчука.

Читайте также:

viber
Виктор Медведчук Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра, 17 апреля 2022: Ракам – исполнение желаний, Львам – сплетни, Скорпионам – деньгиГороскоп на завтра, 17 апреля 2022: Ракам – исполнение желаний, Львам – сплетни, Скорпионам – деньги Везение в деньгах или солидный доход: кто из знаков станет счастливчиком недели 18-24 апреляВезение в деньгах или солидный доход: кто из знаков станет счастливчиком недели 18-24 апреля Черная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в УкраинеЧерная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в Украине "Палач Алеппо" завалит позиции ВСУ телами орков: эксперт объяснил методы командующего наступлением РФ"Палач Алеппо" завалит позиции ВСУ телами орков: эксперт объяснил методы командующего наступлением РФ Путин "бряцает" ядерным оружием, но у Запада угасает страх: эксперт объяснил последствия для УкраиныПутин "бряцает" ядерным оружием, но у Запада угасает страх: эксперт объяснил последствия для Украины
Поддержите Главред

Последние новости

21:44

"У этих нелюдей нет ни совести, ни будущего": Тарас Тополя показал уничтоженную рашистами больницу

21:39

Эксперт назвал сроки окончания войны при пессимистическом, оптимистическом и реалистическом сценариях

21:26

Оккупанты беспощадно бомбят "Азовсталь", где прячутся сотни женщин и детей

21:17

"Доверия нет": Данилов назвал главное условие и формат обмена Медведчука

21:14

Гороскоп для Украины: астролог рассказала, закончится ли война в Украине до 9 маяВидео

Реклама
21:00

В Харькове орки уничтожили гуманитарную кухню, есть пострадавшие - CNN

20:57

США оценили, сколько российских военных находятся на Юге и Востоке УкраиныВидео

20:46

Срочники "пропали без вести": новые данные о гибели команды крейсера МоскваВидео

20:36

Битва началась: Россия идет в наступление на востоке Украины - ДаниловВидео

20:29

Три недели горячих боев: в разведкомитете Рады назвали сроки окончания войныВидео

20:24

В Луганской области орки уничтожили спортбазу и 10 домов мирных жителей

20:19

Мир наизнанку. Лисичанск: Комаров показал катастрофу, которую устроили оккупанты на ДонбассеВидео

20:11

В Буче расчистили улицу, которая была завалена техникой РФ: как она изменилась – фотоФото

20:10

Коля Серга объяснил, почему снос памятников русской культуры - "пособничество диктаторскому режиму"Видео

20:10

Приметы на 20 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великую среду 2022Видео

19:56

У Лукашенко запетушились: Польше и Прибалтике грозят войнойВидео

19:53

Как помыть окна перед Пасхой – 6 проверенных народных средств

19:33

Угроза Киеву ликвидирована, но есть другая опасность - ЗалужныйВидео

19:31

Россия вознамерилась сожрать Украину по кускам: чего ждать от сражения за Донбассмнение

19:26

Оккупанты начали наступление на востоке Украины и перебрасывают новые резервыВидео

Реклама
19:21

РФ наращивает активность авиации и ракетные удары в Украине: в МОУ сообщили места ожесточенных боев

19:15

Украинские защитники уничтожили капитана российского десантного корабля Цезарь КуниковВидео

18:49

Орков смешали с землей: на Николаевщине десантники спасли от расстрела местных жителейВидео

18:48

Путин присвоил почетное звание бригаде, которая устроила резню в БучеВидео

18:48

Финансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым трудным

18:24

Стратегическая потеря РФ: в США оценили затопление крейсера Москва после удара ВСУВидео

18:19

Виталий Портников. Лукашенко отползает от ПутинаВидеоблоги

18:18

Отказ от российских нефти и газа: насколько мир готов сделать больно Россиимнение

18:16

Исследователи установили личности русских оккупантов, устраивавших зверства в Буче: фото

18:12

"Пусть лучше молчит, чем как Басков": Данилко жестко пристыдил Киркорова из-за войны в УкраинеВидео

18:06

"Моложе и красивее": Пугачева показала, насколько ей лучше живется вне России

17:50

Битва за Донбасс: Украине нельзя затягивать с контрударом - Atlantic CouncilВидео

17:42

У Зеленского объяснили, для чего хотят обмена МедведчукаВидео

17:32

Вынужденные переселенцы: психолог рассказала, как не сломаться перед обстоятельствами

17:16

Украинцев оставили без дополнительных выходных: какие дни в апреле и мае - рабочиеВидео

16:58

Оставил возле себя тех, у кого "руки короткие": журналист объяснил, когда приспешники уберут ПутинаВидео

16:54

Что делают ведущие 1+1 во время войны с РФ: Осадчая ищет пропавших, а Витвицкая организует концертыВидео

16:48

Врага отбросили назад: ВСУ выбили орков из ряда населенных пунктов под ИзюмомВидео

16:41

Раздавить Россию будет проще, чем СССР: почему путинская РФ несравнима с Советским Союзоммнение

16:33

Monobank прекращает обслуживание и закрывает счета клиентов из России, Беларуси и других странВидео

Реклама
16:29

Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и "покрошил" оккупантовВидео

16:17

Украинская "инста-ведьма" Лоран начала войну против украинской армии в сети

15:55

Идолище поганое: на Херсонщине оккупанты установили памятник Ленину

15:53

В РФ заговорили о серии терактов в Украине на Пасху и уже придумали себе "алиби"Видео

15:47

Взрывом ребенку отсекло полпальца: новые подробности ракетного удара РФ по ЛьвовуВидео

15:24

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторникВидео

15:20

Сумщина: в поврежденных многоэтажках отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов – Тимошенко

15:18

Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый - Google открыл доступ на картах

15:18

Вучич повторил фейк РФ о "минировании" Украиной сербских самолетов: Киев резко ответил

15:05

Самая вкусная ванильная пасха: изумительно простой рецепт на Пасху 2022Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять