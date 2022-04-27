"Это звучит странно": Подоляк упрекнул ООН в безынициативности

Подоляк упрекнул ООН / ОПУ

В ООН заявили о готовности организовать трехстороннюю комиссию для гуманитарных коридоров. Однако, глава Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул организацию в безынициативности.

"К сожалению, должны понимать, что определенные международные организации и институты, они достаточно слабы и на вряд ли они что-то могут. Какие-то формальные слова будут сказаны о том, что они готовы принимать участие", - заявил Подоляк.

Советник президента Украины прокомментировал и заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о готовности организовать комиссию для гуманитарных коридоров. По его словам, организация, которая обязана заботиться гуманитарными проблемами - не должна была ждать 63-го дня войны.

"У меня только один вопрос: надо было ждать 63 дней до того момента, чтобы ООН заявил, что готов принять участие в организации гуманитарных коридоров? Это звучит странно. Институты, которые должны заниматься гуманитарными проблемами, ведут себя вяло", - заявил Подоляк.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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