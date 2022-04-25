Бывший сотрудник Азовстали сдал россиянам информацию о заводе и месте украинских защитников

Азовсталь / УНИАН

В Мариуполе бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах Азовстали Александр Чуприн сдает оккупантам позиции, где на заводе могут укрываться украинские защитники города.

"Здесь идет мощный подземный тоннель пешеходный, под толстолистовым цехом проходит, прямо под ним выход идет внутрь цеха, два выхода — в самом ТЛЦ. Если цех горячий, то присутствует система мощного водоснабжения для охлаждения оборудования и металла, и тогда обязательно там присутствуют железобетонные мощные отстойники", - заявил на российскому изданию, ретранслирующему риторику Кремля, Известия Чуприн.

Предатель показывает на карте, где именно находятся цеха, в которых легче всего укрыться.

И сообщает, где украинцы могут укрыться и переждать довольно мощные удары российских оккупантов.

Также он рассказал, как украинские защитники могут передвигаться на территории завода.

"Что касается людских коммуникаций между цехами, они все идут на нулевой отметке. Это дороги, это мосты, подземных тоннелей здесь нет. Это единственный подземный тоннель, очень мощный с набережной под толстолистовым цехом на основную дорогу, идущую посередине комбината "Азовсталь" к памятнику, где стоит танк", - заявил он.

По словам предателя, просидеть в цехах с железобетонными конструкциями можно довольно долго.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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