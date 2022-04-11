Мощный удар артиллерии ВСУ: десятки орков "перемололи" на фарш

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Украинские военнослужащие уничтожили 92 оккупантов и военную технику в ходе боев в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток в понедельник.

"Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши военные уничтожили: личного состава – 92, танков – 1, БТР/БМП – 3, артиллерийских систем – 3, АТ – 24, вертолетов – 1, БПЛА – 3", - сообщается в Facebook ОТГ Восток.

В свою очередь, оккупационные войска совершили одну атаку.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора", - говорится в сводке.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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