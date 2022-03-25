"Мой шаг к войне с РФ": затопивший яхту путинского олигарха украинский моряк ушел в ВСУ

Тарас Остапчук пытался потопить яхту Александра Михеева после того как узнал, что РФ начала войну против Украины.
Стала известна судьба украинского моряка Тараса Остапчука, который ранее служил на яхте российского олигарха Александра Михеева и затопил роскошное судно в Испании из-за мести после ракетного обстрела РФ Киева.
Как говорится в материале CNN, Остапчук - бывший главный механик яхты Lady Anastasia, которая принадлежала гендиректору Рособоронэкспорта Михееву.
Украинец пытался ее потопить после того, как узнал, что РФ начала войну против Украины и обстреливает мирные украинское города.
"Сейчас я служу в армии, и надеюсь, что моя служба приблизит нашу победу", - сказал он.
В материале отмечается, что в течение 10 лет Остапчук работал на должности, которую многие могли бы назвать мечтой, в качестве главного инженера на роскошной яхте олигарха РФ.
"Это был мой первый шаг к войне с Россией", - рассказал украинец о своем поступке.
Остапчук сказал, что направился в машинное отделение Леди Анастасии, где открыл клапан, соединенный с корпусом корабля. Когда внутрь хлынула вода, он направился в каюту экипажа, где открыл еще один клапан.
"Помимо меня на борту находились еще три члена экипажа. Я объявил им, что судно тонет, и они должны уйти", — сказал он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что испанский суд, узнав обстоятельства инцидента с яхтой ценой 7 миллионов евро, оправдал украинского моряка.
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