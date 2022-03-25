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"Мой шаг к войне с РФ": затопивший яхту путинского олигарха украинский моряк ушел в ВСУ

25 марта 2022, 01:55

Тарас Остапчук пытался потопить яхту Александра Михеева после того как узнал, что РФ начала войну против Украины.

Тарас Остапчук / CNN

Стала известна судьба украинского моряка Тараса Остапчука, который ранее служил на яхте российского олигарха Александра Михеева и затопил роскошное судно в Испании из-за мести после ракетного обстрела РФ Киева.

Как говорится в материале CNN, Остапчук - бывший главный механик яхты Lady Anastasia, которая принадлежала гендиректору Рособоронэкспорта Михееву.

Украинец пытался ее потопить после того, как узнал, что РФ начала войну против Украины и обстреливает мирные украинское города.

"Сейчас я служу в армии, и надеюсь, что моя служба приблизит нашу победу", - сказал он.

В материале отмечается, что в течение 10 лет Остапчук работал на должности, которую многие могли бы назвать мечтой, в качестве главного инженера на роскошной яхте олигарха РФ.

"Это был мой первый шаг к войне с Россией", - рассказал украинец о своем поступке.

Остапчук сказал, что направился в машинное отделение Леди Анастасии, где открыл клапан, соединенный с корпусом корабля. Когда внутрь хлынула вода, он направился в каюту экипажа, где открыл еще один клапан.

"Помимо меня на борту находились еще три члена экипажа. Я объявил им, что судно тонет, и они должны уйти", — сказал он.

/ CNN

Напомним, ранее сообщалось о том, что испанский суд, узнав обстоятельства инцидента с яхтой ценой 7 миллионов евро, оправдал украинского моряка.

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