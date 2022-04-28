Орки выпустили по Сумской области более полусотни снарядов за пол часа

Враг обстрелял Сумскую область / Фото t.me/kozytskyy_maksym_official

Российские оккупанты лишь за пол часа запустили в сторону Сумской области более полусотни снарядов. Потери среди местных пока уточняются, поведал в Telegram-канале председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Враг открыл огонь по территории Эсманской общины.

"Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов по нашей территории за последние полчаса. Потери уточняются", - написал Живицкий.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление, согласно которому Украина готовит контрнаступление на занятые армией Россией позиции. Украинские силы обороны перейдут к атаку после того, как наша армия получит тяжелое вооружение от Запада. ВСУ намерены действовать без промедления.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что его регион пока не ожидает наступления со стороны РФ. Но подготовка идет к различным сценариям. Однако, по его словам, армия Украины готовится к наступлению на оккупированный Херсон.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что после битвы за Донбасс война России против Украины может продолжиться. Украинцам следует готовиться к длительному противостоянию со страной-оккупантом. Не исключено, что боевые действия могут продлиться до Нового года.

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