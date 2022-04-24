Перемирие и эвакуация: в ОП предложили РФ спецраунд переговоров по Мариуполю

В ОП предложили решение проблемы заблокированного РФ Мариуполя / Фото Reuters

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы территории завода Азовсталь в Мариуполе Донецкой области и концентрируют вокруг него технику для штурма.

Это делается несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина, заявляет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ не штурмовать?", - написал он.

Он предложил проссийской стороне "подумать об остатках репутации" и предоставить гуманитарный коридор для беспрепятственного выезда мирных жителей из Мариуполя.

Подоляк уверен, что необходимо сделать три "мариупольских шага":

1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем;

2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских;

3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных".

Битвая за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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