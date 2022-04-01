Под Киевом "покрошили" тихоокеанских морпехов: в РФ признали потери

/ Пресс-служба командования ДШВ ВС Украины

Недавно президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот), которые участвовали в агрессии против Украины.

Как сообщают росСМИ, это сделано "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

Известно, что бригада дислоцируется во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края. После распада СССР дивизия выполняла боевые задания в Чечне. В ходе военной операции России в Сирии 155-я бригада прикрывала авиационную группу россиян.

Недавно сахалинский информационный портал АСТВ опубликовал некролог своему земляку Гилеву, который служил в воинской части 30926 во Владивостоке.

"Александр героически сражался в бою с националистами за освобождение населенного пункта Мощун в Киевской области. Его БМП-3 была выведена из строя, но несмотря на безвыходную ситуацию, Александр принял решение сохранить боевую технику и организовать круговую оборону", - пишут росСМИ, выдумывая "подвиги", оправдывающие аргессию рашистов.

Отметим, что по данным журналиста Романа Цимбалюка, "подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) практически полностью уничтожены ВС Украины. Как сообщается, в результате принятия необдуманных решений командования бригады потери составили около 600 военнослужащих убитыми и столько же раненых".

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты бросают технику и бегут из Гостомеля Киевской области. Часть военных РФ переодевается в гражданскую одежду, часть - просто так отходит.

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