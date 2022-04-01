УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Под Киевом "покрошили" тихоокеанских морпехов: в РФ признали потери

1 апреля 2022, 03:44

Подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ практически полностью уничтожены ВС Украины.

Десантники
/ Пресс-служба командования ДШВ ВС Украины

Недавно президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот), которые участвовали в агрессии против Украины.

Как сообщают росСМИ, это сделано "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

Известно, что бригада дислоцируется во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края. После распада СССР дивизия выполняла боевые задания в Чечне. В ходе военной операции России в Сирии 155-я бригада прикрывала авиационную группу россиян.

Недавно сахалинский информационный портал АСТВ опубликовал некролог своему земляку Гилеву, который служил в воинской части 30926 во Владивостоке.

"Александр героически сражался в бою с националистами за освобождение населенного пункта Мощун в Киевской области. Его БМП-3 была выведена из строя, но несмотря на безвыходную ситуацию, Александр принял решение сохранить боевую технику и организовать круговую оборону", - пишут росСМИ, выдумывая "подвиги", оправдывающие аргессию рашистов.

Отметим, что по данным журналиста Романа Цимбалюка, "подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) практически полностью уничтожены ВС Украины. Как сообщается, в результате принятия необдуманных решений командования бригады потери составили около 600 военнослужащих убитыми и столько же раненых".

Читайте такжеИз элитной дивизии имени Дзержинского под Киевом сделали "винегрет": в РФ раскрыли детали

Ранее сообщалось, что российские оккупанты бросают технику и бегут из Гостомеля Киевской области. Часть военных РФ переодевается в гражданскую одежду, часть - просто так отходит.

Читайте еще:

viber
война России и Украины
Реклама
Популярное
Астролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в миреАстролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в мире Война в Украине: астролог составила гороскоп для КиеваВойна в Украине: астролог составила гороскоп для Киева Все случится совсем скоро: Арестович дал новый прогноз по завершению войны в УкраинеВсе случится совсем скоро: Арестович дал новый прогноз по завершению войны в Украине В Минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и ЧерниговаВ Минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и Чернигова Кадыров в Мариуполе: пропагандисты "перебросили" диктатора из Киева - его встретил мертвый генерал РФКадыров в Мариуполе: пропагандисты "перебросили" диктатора из Киева - его встретил мертвый генерал РФ

Последние новости

03:44

Под Киевом "покрошили" тихоокеанских морпехов: в РФ признали потери

02:56

Смертоносное оружие для ВСУ: Британия хочет вооружить Украину мощными САУ-"убийцами"

02:16

Враг пошел на прорыв под Изюмом и бросает наемников из Абхазии на штурм МариуполяВидео

01:50

"Вели на смерть": детали бегства с Донбасса пушечного мяса из "Южной Осетии"

01:06

"Может быть очень сложно": Зеленский назвал новое направление главного удара РФВидео

Реклама
00:28

"Дорога смерти": войска Путина под Харьковом расстреляли десятки машин с людьми

00:20

Враг отброшен назад: ВСУ зачистили 11 населенных пунктов на ХерсонщинеВидео

00:14

В результате авиаудара по Киевской области в селе разрушены дома

00:09

"Все получат наказания": Зеленский лишил звания двух генералов СБУ за предательствоВидео

00:05

Российская телеведущая, которая встретила войну в Киеве, предложила сравнять Россию с землейВидео

31 марта, четверг
23:59

Две страны Совбеза ООН согласились стать гарантом безопасности - Арахамия

23:58

Приметы на 1 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:52

19-летняя беременная вдова рассказала о звонке мужа за несколько минут до гибели на Яворовском полигонеВидео

23:42

"РФ начинала с ультиматумов": Ермак рассказал о сложных переговорах с МосквойВидео

23:34

"Путин стал человеком в клетке": в Британии жестко раскритиковали диктатораВидео

23:24

Ювелирный удар: ВСУ разбили технику оккупантов, которую те прятали среди домовВидео

23:08

Как получить 2000 и 3000 гривен переселенцам в Украине: пошаговая инструкцияВидео

23:04

Резников пообщался с президентом Турции: какие темы обсудили

22:57

"Ночуем на свалке": мобилизованные орки из "ДНР" пожаловались на скотские условияВидео

22:57

Байден спрогнозировал, отведет ли Путин войска с окраин Киева

Реклама
22:45

Все оккупанты вышли с территории ЧАЭСВидео

22:33

Домашний арест и увольнение: Путин карает своих советников - БайденВидео

22:27

Арестович ответил, почему российские оккупанты насилуют украинских женщин и девушекВидео

22:24

Дважды разведен, дважды папа: что известно про нового любовника Дорофеевой

22:10

В МИД отреагировали на призыв и мобилизацию украинцев в армию РФ

21:56

"Пшонка-стайл" и ностальгия по совку: как выглядит дворец Медведчука на ЗакарпатьеФотоВидео

21:40

Встреча с Путиным и гарантии безопасности: Зеленский срочно созвонился с ЭрдоганомВидео

21:39

В Харькове разоблачили ботоферму РФ: военным предлагали сдаться

21:30

В Украине резко подешевеют евробляхи: Рада сняла налоги и акцизыВидео

21:18

Фанаты отвернулись от Софии Стужук за умалчивание войны - Дурнев уверен, что это ее конецВидео

21:10

"Стадо баранов": Панин рассказал, почему россияне поддерживают кровавый режим ПутинаВидео

20:59

В Пентагоне назвали четыре направления новых авиаударов РФ

20:44

Британия и союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию

20:44

Встреча Зеленского с Путиным и бои на Донбассе: Арестович о коварных планах КремляВидео

20:41

Арестович рассказал, что для Путина будет победой над Украиной

20:30

Отход подразделений РФ: в ВСУ обещают хорошие новости на киевском направленииВидео

20:18

Мошенники устроили "бизнес на крови": переселенцам вместо жилья давали "приют" на кладбищеВидео

20:10

Приметы на 2 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

"Оставили кучу мин": на Черниговщине ВСУ освободили два населенных пункта

20:09

Украинские АЭС переводят в Парижский центр - Энергоатом

Реклама
19:54

Елена Зеленская впервые рассказала, как живет семья во время войны и угрозах президентуВидео

19:37

Планы Путина: почему Европе не избежать войны с Россиеймнение

19:35

Россия ввела санкции против высшего руководства ЕС

19:34

Апрель принесет в Украину резкое похолодание

19:31

На Черниговщине оккупанты сидят "на головах" у людей и зверски грабят дома

18:56

Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL продолжают предоставлять бесплатное сервисное обслуживание для автомобилей государственных и коммунальных учреждений новости компании

18:54

ФИФА оскандалилось из-за отстранении России от международных турниров

18:53

Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ" – росСМИВидео

18:42

Студенты из ОРДЛО рассказали о принудительной мобилизации

18:35

Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млнВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять