Поджарили, как на сковородке: на Николаевщине уничтожили ДРГ РФ, есть пленные

Подбитая техника врага / Facebook/mvs.gov.ua

Николаевские гвардейцы совместно с Вооруженными силами Украины уничтожили российскую разведывательную группу.

Четверо российских оккупантов взяты в плен, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

В сообщении сказано, что сегодня во время боевого столкновения на блок-посту на въезде в Николаев был уничтожен бронеавтомобиль оккупантов Тигр.

"Бойцам удалось взять в плен 4-х военнослужащих Российской Федерации из состава разведывательной группы (из них 1 офицер)", - сказано в сообщении.

Пленных передали сотрудникам СБУ.

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/ Facebook/mvs.gov.ua

Ранее сообщалось о том, что в субботу, 5 марта, в Николаевской области противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины уничтожила еще один военный самолет российских оккупантов.

В свою очередь Командование воздушных сил уточнило, что самолет сбит в городе Очаков.