Поджарили, как на сковородке: на Николаевщине уничтожили ДРГ РФ, есть пленные

В ходе боевого столкновения на блок-посту на въезде в Николаев был уничтожен бронеавтомобиль оккупантов Тигр.
Николаевские гвардейцы совместно с Вооруженными силами Украины уничтожили российскую разведывательную группу.
Четверо российских оккупантов взяты в плен, сообщает Министерство внутренних дел Украины.
В сообщении сказано, что сегодня во время боевого столкновения на блок-посту на въезде в Николаев был уничтожен бронеавтомобиль оккупантов Тигр.
"Бойцам удалось взять в плен 4-х военнослужащих Российской Федерации из состава разведывательной группы (из них 1 офицер)", - сказано в сообщении.
Пленных передали сотрудникам СБУ.
Ранее сообщалось о том, что в субботу, 5 марта, в Николаевской области противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины уничтожила еще один военный самолет российских оккупантов.
В свою очередь Командование воздушных сил уточнило, что самолет сбит в городе Очаков.