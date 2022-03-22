"Путина прижали к стене": Байден оценил удар РФ гиперзвуковыми ракетами по Украине

Джо Байден / скриншот

Президент США Джо Байден оценил применение Россией гиперзвуковых ракет Кинжал в ходе вторжения в Украину.

"И если вы заметите, (Россия – ред.) запустила гиперзвуковую ракету, потому что это единственное, что они могут уверенно сделать. Как вы все знаете, это оружие с такой же боеголовкой, как и любая другая ракета-запуск… за исключением того, что остановить ее почти невозможно. Есть причина, почему они это применяют", - цитирует его CNN.

Президент США отметил, что Путин "стоит спиной к стене", единства и силы которой не предполагал. Но чем сильнее "стена", тем, по мнению Байдена, к более агрессивной тактике может прибегнуть Путин.

Он также не исключил, что Россия может готовить "операции под фальшивым флагом", включая возможность атаки химическим оружием в Украине.

"Когда он (Путин – ред.) начинает говорить о чем-то, что, по его словам, собираются сделать НАТО, Украина или Соединенные Штаты, это значит, что он сам готовится это сделать. Я не шучу", – добавил Байден.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что США в ходе переговоров с Турцией выступила с предложением по отправке в Украину зенитно-ракетных комплексов С-400 производства России. Однако официального запроса Анкаре со стороны Вашингтона по данному вопросу пока не поступало. При этом американцы предлагают и другим странам поставить Киеву системы противовоздушной обороны.

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