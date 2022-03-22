УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

"Путина прижали к стене": Байден оценил удар РФ гиперзвуковыми ракетами по Украине

22 марта 2022, 02:56

Владимир Путин может прибегнуть к более агрессивной тактике, не исключил Джо Байден.

байден
Джо Байден / скриншот

Президент США Джо Байден оценил применение Россией гиперзвуковых ракет Кинжал в ходе вторжения в Украину.

"И если вы заметите, (Россия – ред.) запустила гиперзвуковую ракету, потому что это единственное, что они могут уверенно сделать. Как вы все знаете, это оружие с такой же боеголовкой, как и любая другая ракета-запуск… за исключением того, что остановить ее почти невозможно. Есть причина, почему они это применяют", - цитирует его CNN.

Президент США отметил, что Путин "стоит спиной к стене", единства и силы которой не предполагал. Но чем сильнее "стена", тем, по мнению Байдена, к более агрессивной тактике может прибегнуть Путин.

Он также не исключил, что Россия может готовить "операции под фальшивым флагом", включая возможность атаки химическим оружием в Украине.

"Когда он (Путин – ред.) начинает говорить о чем-то, что, по его словам, собираются сделать НАТО, Украина или Соединенные Штаты, это значит, что он сам готовится это сделать. Я не шучу", – добавил Байден.

Читайте такжеКомплексы ПВО и дроны-камикадзе: США отправили в Украину новую партию оружия

Напомним, ранее сообщалось о том, что США в ходе переговоров с Турцией выступила с предложением по отправке в Украину зенитно-ракетных комплексов С-400 производства России. Однако официального запроса Анкаре со стороны Вашингтона по данному вопросу пока не поступало. При этом американцы предлагают и другим странам поставить Киеву системы противовоздушной обороны.

Читайте еще:

viber
новости США Джо Байден война России и Украины
Реклама
Популярное
Самый вкусный рецепт дерунов: всего один секретный ингредиент сделает блюдо невероятно хрустящимСамый вкусный рецепт дерунов: всего один секретный ингредиент сделает блюдо невероятно хрустящим На Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровьеНа Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровье Почему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофойПочему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофой "Рыдаю от злобы, что нет возможности сказать лично": Осадчая пристыдила пропутинскую певицу Гагарину"Рыдаю от злобы, что нет возможности сказать лично": Осадчая пристыдила пропутинскую певицу Гагарину Как поднять низкое давление: кардиолог дала простые советыКак поднять низкое давление: кардиолог дала простые советы

Последние новости

02:56

"Путина прижали к стене": Байден оценил удар РФ гиперзвуковыми ракетами по Украине

02:50

3 женские стрижки, которые подходят всем и не требуют времени и усилий для укладки

02:13

Комплексы ПВО и дроны-камикадзе: США отправили в Украину новую партию оружияВидео

02:05

Голливудская актриса прочла на украинском языке стих Симоненко в поддержку УкраиныВидео

01:25

ВСУ отбросили врага под Киевом: над Макаровом поднят флаг УкраиныВидео

Реклама
01:13

Путин не стремится к завершению войны: США вместе с Украиной пообещали удар по Кремлю

00:54

Ольга Сумская оправдалась за молчание дочери, которая живет в РФ, о войне в Украине

00:48

Путин сменил тысячу охранников, поваров и прислуги из-за страха отравления

00:29

Завершение войны, гарантии и решение по Крыму с Донбассом: Зеленский назвал условия Украины

21 марта, понедельник
23:51

Без встречи с Путиным непонятно, на что готова РФ для прекращения войны - ЗеленскийВидео

23:32

Груз 200 для Феодосии: ликвидирован подполковник - командир штурмового батальона оккупантовВидео

23:24

Венгрия устроит блокаду закрытия неба над Украиной и эмбарго на газ из России

23:21

"Пусть сын Лукашенко воюет!": Оля Полякова призвала белорусов отказаться воевать в УкраинеВидео

23:18

Когда состоится встреча Зеленского и Путина: в Офисе президента объяснили ситуацию

23:09

Невероятно вкусная и хрустящая закуска из черствого хлеба за 10 минут: простой рецептВидео

22:46

Экс-директор ЦРУ назвал причину массового отстрела генералов РФ в УкраинеВидео

22:17

Гороскоп на апрель 2022 года для Львов: назван самый травмоопасный и самый прибыльный деньВидео

21:59

Угроза атаки Беларуси: в Украине анонсировали создание армии добровольцев и свержение ЛукашенкоВидео

21:49

Россия может напасть на Польшу, Варшава готовится к такому сценарию – посол

21:36

"Эй, Путин, в Одессе вы - обычный поц": Коля Серга остроумно подколол президента РФ и оккупантовВидео

Реклама
21:29

"Идея-фикс": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне против УкраиныВидео

21:03

США отправят Украине тайно приобретенные советские системы ПВО - WSJ

21:00

Диалога РФ и Японии по Курилам больше не будет: Москва заявила о разрыве переговоров с Токио

20:49

Компромиссы на переговорах с РФ: Зеленский анонсировал референдум по ключевым вопросамВидео

20:33

Украинцы с флагами и призывом "Нет войне" пытались остановить пришвартовку яхты Абрамовича в Турции

20:22

Задержан TikTok-"наводчик", сливший видео с расположением позиций ВСУ у ТРЦ RetrovilleВидео

19:54

Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

Нелюди воюют с детьми: оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми

19:38

Байки России о гиперзвуковом оружии: почему метание "Кинжалами" – это очковтирательствомнение

19:22

Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту

18:51

Армия Украины в 7-й раз разбила оккупантов России в Чернобаевке

18:38

Гороскоп на апрель 2022 для Раков: переезд, непредвиденный финансовый кризис и новый статус

18:38

Украина не будет выполнять ультиматумы России – ЗеленскийВидео

18:30

Басков, Киркоров, Лорак и другие: Зеленского призвали лишить званий артистов, поддерживающих РФ

18:18

Китай – глобальная держава: Украина призвала Пекин оказать помощь Киеву для завершения войны с РФ

17:56

В украинских черноморских портах частично обрабатываются имеющиеся суда

17:37

В Чернигове замироточили иконы Вифлеемской Божией Матери и святого Антония Печерского

17:14

Спрятал в Италии: у Путина нашли яхту "Шехерезада" за 700 миллионов долларов

16:38

Facebook и Instagram официально запретили на территории России

16:07

Провоцирует столкновение с НАТО: российский истребитель вторгся в воздушное пространство Польши

Реклама
15:40

Беларусь отводит десант от украинской границы

15:30

Почему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофоймнение

15:26

Гороскоп на апрель 2022 для Близнецов: болезнь уйдет, а в финансах повторится прошлое 9-летней давности

15:13

РФ закрашивает на кораблях названия и бортовые номера, чтобы совершать провокации и обвинить УкраинуВидео

15:11

Какие консервы можно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны – признаки непригодных продуктов

14:51

Как остановить Путина: премьер-министр Чехии назвал единственный способ

14:29

Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине

14:16

Переговоры Украины и России сегодня продолжались полтора часа - СМИ

14:09

Лорак, Тодоренко, Мураев и другие: появился список звезд, поддерживающих РФ или умалчивающих войну в Украине

14:07

В Херсоне оккупанты расстреляли людей на мирном митингеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять