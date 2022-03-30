Рашисты напоролись на шквальный огонь зениток: ВСУ сбили три самолета РФ

Российские оккупанты понесли потери после удара зенитно-ракетных комплексов ВСУ.
Вооруженные силы Украины нанесли эффективный удар по воздушным целям российских оккупантов на Слобожанском направлении.
Уничтожены три истребителя-бомбардировщика, а также беспилотный летательный аппарат РФ, говорится в сообщении на странице Воздушного командования Востока ВСУ в Facebook.
Отмечается, что российские оккупанты понесли потери после удара зенитно-ракетных комплексов ВСУ.
"Сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных сил на Слобожанском направлении подбито сразу три самолета, предварительно истребители-бомбардировщики и один БПЛА", - добавили в Воздушном командовании Восток.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Изюмском направлении противовоздушная оборона ВСУ уничтожила очередной Су-34 российских захватчиков.
"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", – говорится в сообщении.
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