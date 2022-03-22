Арестович заявил, что РФ никогда не возьмет Киев, а вся Украина станет для оккупантов Чернобаевкой

Военное наступление России на Украину завершится провалом - Арестович / Reuters

Приоритетом для оккупационных войск России в Украине остается захват Киева, однако столице ничего не угрожает. Среди главных направлений для россиян остаются Херсон, Николаев, зона ООС от Изюма и Волновахи, а также Мариуполь. Ожидается продолжение ударов по Киеву и в области. План Москвы по наступлению сразу на нескольких направлениях сделает для них украинское государство большой Чернобаевкой. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Как сообщает 24 канал, чиновник рассказал о том, что россияне будут продолжать пытаться наступать на Херсон, Николаев, зону ООС от Изюма и Волновахи, на Мариуполь и Киев. Впрочем, угроз захвата столицы нет.

"Они – идиоты. Приоритет взять столицу для России останется до последнего, пока мы здесь не похороним последнего солдата. Киеву ничего не угрожает", - уверяет Арестович.

По его словам, враг будет наносить удары по Киеву и в Киевской области. Вчера и сегодня украинские войска нанесли мощные ответные удары по российским позициям.

"Вся эта группировка, которая могла бы помогать на юге или на востоке – они продолжают держать вокруг Киева", - сказал советник главы ОП.

Также он раскритиковал наступление России на Украину на нескольких направлениях одновременно и подчеркнул, что такая ситуация приведет к превращению всей страны для оккупантов в одну большую Чернобаевку.

Напомним, ранее Арестович заявил, что через 2-3 недели активные боевые действия в Украине могут прекратиться. По его мнению, наступление России будет до тех пор, пока у противника не закончатся силы.