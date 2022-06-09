Россияне в восторге от уровня жизни на Херсонщине и перевозят туда родных

Рашисты перевозят своих родных на Херсонщину / Reuters

Рашисты пытаются закрепить "русский мир" на временно занятых территориях и уже начали перевозить туда свои семьи, сообщает Оперативное командование Юг.

По информации военных, родственники российских оккупантов в восторге от уровня жизни украинцев на Херсонщине

Ситуация на Херсонщине продолжает оставаться сложной. Пытаясь остановить продвижение украинских подразделений в восточном направлении, российские оккупанты возводят дополнительные линии обороны, создают инженерные заграждения и минируют территорию советскими боеприпасами 50-х годов прошлого века.

При этом, пытаясь установить минные заграждения из старых боеприпасов, на них уже подорвалось несколько российских саперов. Вместе с тем в целях улучшения своего тактического положения враг готовится форсировать водные препятствия в регионе.

В Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные оккупанты перевозят туда свои семьи, пытаясь убедить местных, что они здесь навсегда,– добавили в оперативном командовании.

В ОК Юг также подчеркнули, что родня оккупантов при этом не скрывает своего восторга от уровня жизни в Херсонской области, который даже в условиях более 100-дневной оккупации остается в разы выше, чем в их родных российских регионах.

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