Россияне в восторге от уровня жизни на Херсонщине и перевозят туда родных

В Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные оккупанты перевозят туда свои семьи.
Рашисты пытаются закрепить "русский мир" на временно занятых территориях и уже начали перевозить туда свои семьи, сообщает Оперативное командование Юг.
По информации военных, родственники российских оккупантов в восторге от уровня жизни украинцев на Херсонщине
Ситуация на Херсонщине продолжает оставаться сложной. Пытаясь остановить продвижение украинских подразделений в восточном направлении, российские оккупанты возводят дополнительные линии обороны, создают инженерные заграждения и минируют территорию советскими боеприпасами 50-х годов прошлого века.
При этом, пытаясь установить минные заграждения из старых боеприпасов, на них уже подорвалось несколько российских саперов. Вместе с тем в целях улучшения своего тактического положения враг готовится форсировать водные препятствия в регионе.
В Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные оккупанты перевозят туда свои семьи, пытаясь убедить местных, что они здесь навсегда,– добавили в оперативном командовании.
В ОК Юг также подчеркнули, что родня оккупантов при этом не скрывает своего восторга от уровня жизни в Херсонской области, который даже в условиях более 100-дневной оккупации остается в разы выше, чем в их родных российских регионах.
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Война России против Украины
Армия Украины ведет контрнаступательные действия в Херсонской области. Украинские военные подразделения достигли успеха в северном направлении. Они освободили более 20 населенных пунктов. ВСУ двигаются дальше и идут к югу региона.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что Украину ожидает очень сложный период на фронте. Российские войска накопили силы и перешли в наступление на трех участках.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине для перехода в масштабное контрнаступление нужно много современного оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных установок, артиллерии, а также самолетах, танках и тысячах беспилотников. Нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч человек.
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