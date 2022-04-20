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Смешает врага с землей: Украину вооружат мощной супер-гаубицей PzH 2000

20 апреля 2022, 21:34

По совокупности показателей PzH 2000 считается самой совершенной серийной САУ в мире.

PzH 2000
PzH 2000 / staticflickr

Для защиты от российской агрессии Нидерланды поставят в Украину гаубицы PzH 2000, а Германия боеприпасы для них.

Как сообщает Bloomberg, немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных использованию этих самоходных артиллерийских систем.

Отмечается, что Нидерланды отправляют в Украину самоходные скорострельные артиллерийские системы PzH 2000, а ФРГ обеспечит ВСУ необходимыми для этого оружия 155-миллимитровыми боеприпасами.

Уточняется, что обучение украинских защитников пройдет на территории Польши или Германии, так как в Украине провести его из-за полномасштабной войны с РФ невозможно.

По словам чиновника, на данный момент ведутся переговоры о том, какие союзники Германии по НАТО в Восточной Европе будут снабжать Украину вооружением.

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PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000 — танковая гаубица 2000) — немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ), разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. САУ оснащена 155-мм пушкой длиной в 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнём, автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения, системой защиты от ОМП.

PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Гаубице принадлежит мировой рекорд — она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой).

По совокупности показателей PzH 2000 считается самой совершенной серийной САУ в мире.

Вооружение:

  • Калибр и марка пушки 155-мм L52
  • Длина ствола, калибров 52
  • Боекомплект пушки 60
  • Дальность стрельбы, км 30 — 50 км
  • Пулемёты 7,62-мм MG3

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